Migliori attacchi d'Europa: PSG pazzesco. Sorpresa Lazio

Con la media spaventosa di 3,14 reti giocate a partita, il Paris Saint-Germain è per distacco il miglior attacco d'Europa. Sono sempre le migliori in classifica e le prime a guidare anche il ranking dei migliori attacchi, la sorpresa arriva però dall'Italia. Come media gol è la Juventus in testa con 2,4 reti per ogni gara ma per numero di gol guida la Lazio (a 2,36). Media pazzesca anche per il City: 2,83 reti segnate per ogni gara di Premier League disputata nella stagione 2017/2018.

Serie A Lazio, 66 gol in 28 partite. Juventus, 65 gol in 27 partite

Premier League Manchester City, 85 gol in 30 partite

Liga Barcellona, 72 gol in 28 partite

Bundesliga Bayern Monaco, 65 punti in 26 partite

Ligue 1 PSG, 91 gol in 29 partite