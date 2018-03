Migliori difese d'Europa: Simeone in testa. Allegri a ruota

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Resta dell'Atletico Madrid la miglior difesa delle più grandi leghe d'Europa. Nei campionati italiano, spagnolo, inglese, tedesco e francese, con 12 reti subite in 28 gare, i Colchoneros sono il fortino del Vecchio Continente e pure l'unica non prima classificata in testa a questa speciale chart. Non solo: è anche l'unica che non ha il miglior attacco ad avere la miglior difesa tra le cinque presenti.

Serie A Juventus, 15 gol in 27 partite

Premier League Manchester City, 20 gol in 30 partite

Liga Atletico Madrid, 12 gol in 28 partite

Bundesliga Bayern Monaco, 18 gol in 26 partite

Ligue 1 PSG, 19 gol in 29 partite