Miha ritrova la Juve: nel 2014 era vicinissimo alla panchina bianconera

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Contro l'amico Pavel Nedved, contro quella che sarebbe potuta essere la sua squadra. Sinisa Mihajlovic sabato sera affronterà, da allenatore del Bologna, la Juventus. E, se la notizia più bella è che per la prima volta in questo campionato il tecnico potrà seguire i suoi ragazzi in ritiro, Tuttosport torna anche su quell'accordo sfiorato nel 2014. Tre stagioni alla Lazio, poi un rapporto umano sempre vivo: questa è la storia di Nedved e Miha. Tanto che, quando erano nell'aria le dimissioni di Conte, l'allenatore serbo (all'epoca alla Sampdoria) era davvero molto vicino alla panchina della Vecchia Signora. Poi il salentino non si dimise, salvo farlo due mesi dopo (e a quel punto la Juve chiamo Allegri). Quest'estate, di nuovo, si è parlato di Mihajlovic in bianconero: ancora per l'amicizia personale e professionale di Nedved, ma anche per la stima di Fabio Paratici. Nulla di fatto, ma l'ambiente juventino accoglierà con grande affetto colui che è stato molto spesso un grande avversario. Ma è stato anche vicino a guidare la squadra campione d'Italia.