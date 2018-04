Milan, 50 milioni e Cutrone per Belotti: Cairo rifiuta

Fonte: milannews.it

l Milan ci ha riprovato e, con ogni probabilità, lo rifarà ancora e ancora. Perché Andrea Belotti è l’uomo giusto per l’attacco. Questo, perlomeno, è il pensiero di Rino Gattuso e dei vertici di via Aldo Rossi. Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, i rossoneri sono tornati alla carica per il “Gallo”, ma il Toro ha di nuovo detto no. Stando all’indiscrezione, tutto è nato durante la finale d’andata di Coppa Italia tra Torino e Milan Primavera giocata al Filadelfia. Il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli ha presentato la sua offerta ai dirigenti granata: il cartellino di Patrick Cutrone più 50 milioni di euro cash. A questi, però, andrebbero scalati i 12 milioni che il Toro deve ancora versare al Milan per il riscatto obbligatorio di M’Baye Niang. Dunque la proposta reale sarebbe Cutrone a titolo definitivo (valutato 15-20 milioni) più 38 milioni in contanti. Per l’ennesima volta, però, Urbano Cairo ha ribadito che Belotti non è in vendita. Per il “Gallo” resta la valida la clausola da 100 milioni per l’estero (se arrivasse un club italiano con quella cifra, il Toro non direbbe di no). Siamo solo all’inizio si una nuova telenovela. Perché il Milan, come detto, non mollerà la presa tanto facilmente. A fare la differenza potrebbe essere la volontà dello stesso calciatore, che fin qui non si è mai esposto pubblicamente.