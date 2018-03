Milan, A. Donnarumma: "Archiviato il ko subito in Europa League"

Queste le parole di Antonio Donnarumma a Milan TV nel pre di Genoa-Milan: "Sono un'ottima squadra poi in difesa sono molti forti, non subiscono quasi mai gol. Sarà una bella partita anche perché noi stiamo bene. Marassi? È un campo molto difficile, con una tifoseria splendida. Accolgono la squadra alla grande ma noi siamo pronti, dobbiamo prendere i 3 punti. Testa all'Europa League? No, dopo giovedì abbiamo archiviato e poi torneremo a pensare all'Arsenal da domani. Giovedì ci è andata male ma pensiamo a oggi e poi a giovedì".