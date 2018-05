Milan, a un passo l'accordo con Fellaini: pronto un triennale

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto riporta DhNet in Belgio, il Milan sarebbe a un passo da Marouane Fellaini. Il centrocampista avrebbe mancato l'accordo con il Manchester United per il rinnovo, rifiutato poi nell'ultima proposta. Per il centrocampista, a un passo l'accordo per tre stagioni coi rossoneri.