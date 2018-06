Milan, Abate in uscita: prima però dovrà essere valutato Conti

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ignazio Abate è pronto a salutare il Milan ma l'operazione in uscita dei rossoneri non sarà conclusa in tempi brevi. Il terzino italiano piace in Inghilterra e anche Ibrahimovic lo ha consigliato ai Galaxy, ma prima di dare l'ok alla cessione il club di via Aldo Rossi vuole capire quando rientrerà Andrea Conti dall'infortunio. Se le risposte saranno positive Abate potrà lasciare Milano ma in caso contrario il giocatore potrebbe anche restare in rossonero. A riportarlo è Tuttosport.