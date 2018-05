Milan, Abbiati: "Donnarumma campione, è un nostro patrimonio"

© foto di Federico Gaetano

Ha parlato così Christian Abbiati, club manager del Milan, ai microfoni di Premium Sport prima della sfida di San Siro contro la Fiorentina. "Nella fase di rinnovo con Donnarumma c'è stata un pò di confusione, però è un ragazzo giovane che si impegna tanto ed è un professionista che è un patrimonio del Milan. Non penso diventerà un problema, è il portiere della Nazionale avendo più di cento presenze in Serie A ed è un campione. L'età conta ma è normale che adesso vengono all'occhio gli errori in Coppa Italia".