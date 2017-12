Milan, Abbiati: "Gattuso sa cosa fare ma non ha la bacchetta magica"

© foto di Federico Gaetano

Il dirigente rossonero Christian Abbiati ha parlato a Premium Sport prima della sfida tra Milan e Bologna: "In passato abbiamo vissuto momenti anche peggiori. Si superano con lavoro, sacrificio e fiducia in noi stessi. La acquisisci solo con le prestazioni, speriamo che il Milan la faccia. Gattuso sa cosa deve fare, sta lavorando da dieci giorni. Ha i suoi obiettivi e non si fa condizionare. Va avanti con un lavoro che sicuramente pagherà e porterà risultati positivi. Ha il carattere e la forza anche se non la bacchetta magica che in pochi giorni cambia l'andamento ma io credo nel lavoro e se tutti i giocatori, come hanno sempre fatto, si allenano a duemila all'ora, lo porteranno in partita. La condizione fisica non è adatta per il gioco che vorrebbe. C'è la massima fiducia nei mezzi di alcuni ragazzi nostri".