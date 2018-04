Milan, Abbiati: "Mi tengo stretto Suso, magari arriva anche Callejon"

Così a Premium Sport

© foto di Federico Gaetano

Il club manager del Milan, Christian Abbiati è intervenuto ai microfoni di Premium Sport prima di Milan-Napoli: “Fino a che la matematica non ci darà per sconfitti continueremo a credere nell’obiettivo Champions. Oggi abbiamo una gara difficile contro una squadra che gioca un bellissimo calcio, che sta lottando per lo scudetto con la Juve. Sarà difficile, ma conosciamo i nostri mezzi e ce la giocheremo alla pari con loro. I ragazzi sono concentrati al massimo per portare a casa dei punti importanti per noi.

Reina-Donnarumma? Sono due grandi portieri, faccio i complimenti a Gigio per le 100 presenze, dall’altra parte abbiamo un portiere di grande esperienza e che ha vinto tutto. Sarà una bella sfida anche tra di loro.

Scambio Callejon-Suso? Callejon è un grande giocatore, ma Suso è un grande campione e me lo tengo stretto. Dovesse venire anche Callejon, che ben venga.

Lo sfogo di Buffon è giustificabile, uscire a 30’’ dalla fine fa male. Gigi si è rivisto nelle immagini e probabilmente sa di aver sbagliato in parte, ma può capitare. Va capito”.