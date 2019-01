© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non solo Krzysztof Piatek per il Milan. I rossoneri cercano altri rinforzi per gennaio, doppia pista olandese. Si tratta di Groneveld del Bruges e di Bergwijn del PSV Eindhoven. Per entrambi i rossoneri lavorano al prestito con diritto di riscatto anche se per il secondo la richiesta è di 30 milioni di euro. Il punto lo fa oggi Il Corriere dello Sport.