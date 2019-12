Milan, adesso il rischio sgambetto per Ibra c'è...

Fonte: Sportitalia

E fu così che dopo il percorso di crescita, arrivò finalmente anche quello dei punti. Dopo una fase di apprendistato riguardante le dinamiche tattiche del nuovo corso Pioli, preoccupante in relazione ad una situazione di classifica che si faceva sempre più deficitaria, Il Milan sembra essere giunto al vero turning point di una stagione senza dubbio deludente, ma che può ritrovare uno spiraglio di senso compiuto. Il successo di Bologna è ricco di buone notizie che esulano dai tre importantissimi punti che i rossoneri hanno aggiunto alla classifica appesa nello spogliatoio di Milanello, e profumano di quella normalità che un club blasonato ed ambizioso come quello milanista dovrebbe avere come caposaldo della sua stagione. Soffrire, certamente troppo, ma portare a casa il risultato, anzitutto. Riuscirci fondando le proprie certezze su profili da trascinatori in grado di palesare sul campo i galloni a loro attribuiti: partendo dalla prestazione di un Romagnoli finalmente cattivo, passando per la qualità ritrovata di Bonaventura, sino ad arrivare alla preziosissima conferma di un Theo Hernandez sempre più uomo copertina degli aspetti positivi di questa stagione, e concludendo con il ritorno al gol di Piatek, pistolero apatico che vuole tornare a sparare con continuità. Un viatico sollevante, in vista di un gennaio di fuoco: la vittoria con gli emiliani non si è limitata al rettangolo verde ma ha annotato anche la ritirata di Sabatini nella rincorsa a Ibrahimovic, con i discorsi che coinvolgeranno Raiola legati al rinnovo di Bonaventura e al possibile ritorno di Zlatan in rossonero. A meno che lo sgambetto su questo fronte, non venga servito da una bandiera mai ammainata ma pronta sposare un nuovo esaltante capitolo della sua vita professionale. Ed in quel caso sì, che i rimpianti potrebbero passare dal campo al mercato…