Milan, ag. Bacca: "Vuole il Villarreal: ne discuteremo con Mirabelli"

Quale sarà il futuro di Carlos Bacca? Sono in molti a chiederselo nelle ultime settimane, anche se il giocatore sembra avere le idee ben chiare: l’attaccante colombiano ha infatti giocato l’ultima stagione nel Villarreal in prestito con diritto di riscatto e non ha mai nascosto che la sua volontà di restare nella squadra spagnola. Il Sottomarino Giallo non sembra però intenzionato a pagare i 15,5 milioni di euro di riscatto e spera di avere uno sconto dal Milan. Per sapere qualcosa di più sul futuro di Bacca, la redazione di Milannews.it ha contattato in esclusiva il suo agente, Sergio Barila, il quale ha dichiarato ai nostri microfoni: “Ho parlato con Mirabelli la settimana scorsa quando sono venuto a Milano. Bacca ha ancora due anni di contratto, quindi al momento è un giocatore rossonero. Se mi chiedi l'intenzione di Carlos ti dico che è quella di rimanere al Villarreal, così come il Villarreal vorrebbe Bacca pure l'anno prossimo. Ha anche tante altre richieste, mi hanno chiamato diversi club, stiamo discutendo con Mirabelli su come trovare la soluzione migliore per Carlos. Ci saranno altri incontri con il Milan per discutere”.