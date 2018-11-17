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Serie A

Milan, ag.Conti: "Ha avuto tanta sfortuna, ora è pronto per tornare"

17.11.2018 00:55 di Daniel Uccellieri   articolo letto 567 volte
Fonte: milannews.it

Mario Giuffredi, agente di Andrea Conti, è intervenuto a Radio Sportiva e sul terzino rossonero ha dichiarato: "Ha avuto tanta sfortuna, ma ora è pronto a tornare e a prendersi anche la Nazionale. Espulsione con la Primavera? Una vergogna essere messo in discussione così".
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