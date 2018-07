Milan, ag.Kalinic: "In rossonero non è andata bene, dimostrerà il suo valore"

Fonte: MilanNews

Tomislav Erceg, agente di Nikola Kalinic, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva del proprio assistito: "È inutile parlare oggi dell'allontanamento di Nikola Kalinic dalla Croazia: quel che è stato è stato, la vita va avanti. É un giocatore del Milan, purtroppo quest'anno non è andata bene: dimostrerà presto il suo valore ma non parlo di mercato. Nelle ultime tre partite la Croazia ha giocato sempre 120 minuti e ha dimostrato grande carattere. Modric da Pallone d'Oro? Ci speriamo: ha fatto tanto per il Real Madrid e per la Nazionale. Rispetto al passato la Croazia ha i migliori giocatori nell'età giusta, né giovani né vecchi, e questo sta facendo la differenza. Legame con la Serie A? É sempre stato così, da oltre vent'anni i croati vanno a giocare in Italia".