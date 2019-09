© foto di Image Sport

Sotto di un gol e di un uomo, Giampaolo rinuncia a Krzysztof Piatek: per rimediare all'espulsione di Musacchio, il tecnico del Milan inserisce infatti Duarte (all'esordio in rossonero). Tra Leao e il polacco, Giampaolo sceglie di tenere in campo il portoghese. E il Diavolo insegue una rimonta complicata: la Fiorentina guida 1-0.