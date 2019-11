Milan, Ancelotti legato a Maldini: il dt cerca un big per la panchina

© foto di Insidefoto/Image Sport

La suggestione Carlo Ancelotti per rilanciare il Milan. È questa, scrive Tuttosport, l'idea di Paolo Maldini per la prossima stagione. Il tecnico emiliano è destinato con ottime probabilità a lasciare il Napoli a fine stagione, se non prima considerate le difficoltà degli azzuri finora.

E Pioli? L'attuale allenatore è legato ai risultati: se dovesse agguantare un posto Champions, ovviamente, rimarrebbe al suo posto. Probabilmente basterebbe anche meno, considerato pure il contratto fino al 2021.

Molto dipenderà da Maldini. La posizione dell'ex capitano, come quelle di Boban e Gazidis, è sotto osservazione. Se rimarrà dt, proverà a portare un big sulla panchina del Diavolo: Ancelotti è il nome più gradito, ma non è escluso un tentativo per Allegri.

Le alternative. Per Ancelotti, soprattutto. L'attuale allenatore del Napoli, da un lato, potrebbe essere integrato dal raggiungere Nereo Rocco come allenatore più presente sulla panchina del Milan (oggi insegue, 420 gare contro le 459 del Paron). Dall'altro, andrebbe convinto con una rosa competitiva per evitare di "sporcare" il ricordo dei tanti anni di successi alla guida della squadra rossonera.