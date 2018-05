Milan, anche il mercato può risentirne dopo la bocciatura Uefa

Il no dell’Uefa alla richiesta di Settlment agreement del Milan ha scombussolato i piani del club. Al Milan nessuno si aspettava la batosta da Nyon, e sono convinti che la sentenza sia stata troppo dura in confronto alla documentazione che la società ha fornito nelle scorse settimane. Il danno d’immagine è enorme e potrebbe avere anche conseguenze sul mercato. L’Uefa di fatto non può applicare nessun blocco al mercato, ma le operazioni al momento si sono rallentate, perché si vuole ben capire se è concreto il rischio di rimanere fuori dalle coppe la prossima stagione. Se ciò accadrà, qualche giocatore al Milan potrebbe non prenderla bene e vorrà iniziare a guardarsi attorno. Il Milan dovrà essere consapevole che questa sentenza potrà modificare il mercato che la dirigenza aveva programmato. A metà giugno la camera giudicante se si pronuncerà a favore del Milan riabiliterà in parte l’immagine del club, se dovesse invece usare la mano pesante, allora il Milan potrebbe essere escluso dalle coppe, in quel caso il mercato si complicherebbe. Non per i mancati introiti dell’Europa League, ma per il clamore mediatico che scatenerebbe tale decisione. Il Milan sta cercando giocatori di livello per migliorare l’organico ma dopo la sentenza dell’Uefa ha dovuto rallentare. Gli incontri ci saranno lo stesso perché il mercato non può essere del tutto paralizzato, ma il margine di manovra si è ridotto in attesa di capire cosa sarà del futuro del club. E’ una brutta mazzata per il Milan, un verdetto che può condizionare l’attuale stagione e anche quelle future. I tifosi chiedono chiarezza alla proprietà, che per ora tace.