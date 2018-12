© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Zlatan Ibrahimovic e il Milan, un matrimonio che si complica sempre più. Un affare che si è complicato ma che non è saltato del tutto, facendo tornare in auge un altro grande ex alla ricerca di una nuova avventura come Pato, che gradirebbe e non poco un ritorno in Italia. Secondo la versione odierna di Tuttosport piace anche un altro brasiliano come Everton, 16 gol nell'ultimo Brasilerao mentre sono stati proposti Origi e Sturridge del Liverpool.