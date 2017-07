Milan, ancora distanza con la Fiorentina sulle cifre per Kalinic

© foto di Federico De Luca

Lo stop di Corvino su Kalinic è figlio delle logiche del mercato. Il Milan - sottolinea La Gazzetta dello Sport - offre 20-25 milioni, i soldi che più o meno il direttore dell’area tecnica viola dovrebbe girare al Genoa per il talento Simeone. Su queste basi è impossibile trovare un punto d’incontro, ed ora la palla torna al Milan. Che dovrà prendere una decisione in tempi abbastanza rapidi. La Fiorentina vuole 30 milioni in contanti per poter acquistare Simeone e conservare un piccolo tesoretto. E non è interessata a inserire nella trattativa contropartite tecniche anche se Bertolacci è un profilo interessante. Se il Milan vuole veramente Kalinic si troverà un punto d’incontro più o meno a mezza strada.