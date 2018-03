Milan, Andrè Silva conteso da Arsenal e Wolverhampton

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il futuro di Andrè Silva potrebbe essere lontano dal Milan. Come riporta il Mirror l'attaccante portoghese piace molto in Inghilterra: l'Arsenal è una delle candidate, ma è il Wolverhampton la squadra più interessata. Il tecnico dei Wolves Nuno Espírito Santo ha già allenato l'attaccante rossonero in Portogallo ed in caso di promozione in Premier League il club inglese è pronto a trattare con il Milan per la punta, che in questa stagione ha faticato molto con la maglia rossonera.