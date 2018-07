© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In casa Milan sono arrivate diverse richieste per André Silva, con il suo procuratore Jorge Mendes che lo vorrebbe spingere verso il Wolverhampton in Premier League, club amico del procuratore portoghese. Anche il Monaco però è interessato ed è un'ipotesi gradita all'entourage dell'attaccante. Silva potrebbe essere uno dei sacrificati per provare il colpo da novanta in avanti come promesso dalla società. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.