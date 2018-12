Lucas Paquetà è prossimo all'arrivo in Italia: il primo acquisto invernale della Serie A arriverà già sabato in Italia partendo da Rio de Janeiro in direzione Milano Malpensa. Nell'agenda di Paquetà ci sono le visite mediche e poi la prima presenza a San Siro, dalla tribuna però, dove assisterà alla sfida tra Milan e Torino. Il brasiliano verrà inserito in lista dai rossoneri al posto di Bonaventura, informa Tuttosport.