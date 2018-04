Milan, asta in Premier per Suso: Liverpool e Tottenham pronti all'offerta

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riportato dall'edizione di Leggo di questa mattina, in estate è probabile che alune squadre di Premier League organizzino una sorta di asta per ottenere il cartellino dell'attaccante del Milan Suso. Liverpool e Tottenham sono pronti a muoversi per il calciatore di Gattuso: la base d'asta dovrebbe essere intorno ai 40 miloni di euro, anche se la cifra potrebbe alzarsi visto il grande interesse da parte dei migliori club internazionali.