Milan: attesa per le sanzioni Uefa, ma Elliott sarà la garanzia

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il primo passo è compiuto. Ieri a Nyon il Milan ha incontrato l’Uefa per fare chiarezza sulla situazione finanziaria del club e mettere in chiaro determinati aspetti. Il Milan sa di aver infranto i parametri del fair play finanziario del triennio 2014/17, e sa di dover pagare per questo. Ma si aspetta una pena equa, dei paletti non insormontabili nei prossimi mesi, e per questo ieri si è presentato in Francia con il presidente Scaroni e soprattutto con Gordon Singer, figlio del fondatore di Elliott. Una presenza importante che testimonia quanto la proprietà americana sia convinta del progetto e quanto sia garanzia per il Milan: “Non so quando arriveranno le decisioni sulle sanzioni, mi auguro che arrivi in tempi brevi. Gordon Singer? La sua presenza è sempre significativa", ha spiegato alla fine del summit il presidente Scaroni. Dunque il club è in attesa del verdetto finale che arriverà a metà dicembre.

Sull’argomento Milan è intervenuto anche Aleksander Ceferin, presidente dell'UEFA: "Ho già risposto in passato. Ci sono autorità indipendenti che stanno indagando e non voglio interferire. Penso che ci debbano essere delle soluzioni politiche, ma non entrerei nel problema specifico. Sapevamo tutti che c'era un problema, ma non toccava a me entrare in profondità, altrimenti non ci sarebbe bisogno di autorità indipendenti". A differenza della proprietà cinese Yonghong Li, ieri a Nyon era presente tutto lo stato maggiore del Milan, con dati certificati sul patrimonio del fondo americano e con un business plan realistico.

Intanto Gattuso continua a preparare la sfida alla Lazio senza tanti infortunati e da oggi si aggregheranno i reduci dagli impegni con le nazionali. L’idea del tecnico è di provare la difesa a tre proprio perché mancheranno contemporaneamente tre centrali come Romagnoli, Musacchio e Caldara. Gli esperimenti tattici partiranno da oggi, l’impegno con la Lazio è troppo delicato per la corsa alla Champions e non si può fallire.