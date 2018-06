Milan, aumento di Capitale: Li non ha inviato la copia del versamento

Il quotidiano Tuttosport in edicola stamane si sofferma sul Cda rossonero andato in scena ieri a Casa Milan. Yonghong Li - si legge - ha rassicurato sul versamento dei 32 milioni di aumento di capitale, ma non ha rispettato la prescrizione contenuta nella lettera inviata dal Cda agli azionisti “ai fini della validità della seconda tranche”, cioè la necessità di inviare “copia della ricevuta del versamento effettuato ai fini della sottoscrizione delle azioni” entro le 17 di ieri. Mister Li - sottolinea Tuttosport - non ha fatto riferimento a questo adempimento durante la riunione. E infatti non risulta l’invio della documentazione entro metà pomeriggio.