Milan, azzerato il debito finanziario. Ora focus sulla squadra

Il Milan ha azzerato il debito finanziario grazie all’ultimo aumento di capitale di 120 mln effettuato sulla borsa di Vienna. Dopo gli aumenti di capitale per un totale di 50 mln, come annunciato dal fondo Elliott nel comunicato del 10 luglio, e realizzato in due tranche rispettivamente di 21 mln a fine agosto e 30 mln a settembre, ora il Milan compie un ulteriore passo nella direzione della stabilità finanziaria con il rimborso delle due obbligazioni che aveva emesso, per un totale di 120 mln circa, a suo tempo sulla borsa di Vienna. Tale rimborso è stato effettuato grazie a una iniezione di liquidità che Elliott ha fatto pervenire al club.

Ora la società è sana e ha una proprietà forte, la dirigenza è stata affidata a Leonardo e Maldini e presto inizierà ad operare anche Ivan Gazidis, senza dimenticare il possibile arrivo di Umberto Gandini dalla Roma. Una dirigenza importante e una proprietà solida, ora però bisogna focalizzarsi sulla squadra e sul campo perché i ragazzi di Gattuso sono in difficoltà. Il gioco praticato in quest’avvio di stagione non è da buttar via però esistono dei black-out che compromettono sempre la partita. E’ successo contro il Napoli nella ripresa, con il Cagliari nel primo tempo e nell’ultima sfida contro l’Atalanta in cui Gattuso ha portato a casa solo un pareggio. Il Milan deve correggere i difetti difensivi ed essere più cinico in avanti dove il Pipita sta facendo il suo dovere con i due gol consecutivi tra la trasferta sarda e il match casalingo. I rossoneri però devono trovare equilibrio difensivo perché 7 gol presi in 4 match sono troppi per una formazione che vorrebbe puntare alla Champions League.