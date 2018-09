© foto di Federico Gaetano

Nicolò Barella sarà uno degli osservati speciali della sfida tra Cagliari e Milan. Maldini e Leonardo hanno l'intenzione di arrivare al prossimo mercato estivo con in mano un centrocampista dalle sue caratteristiche e proprio il giocatore dei sardi ha tutte le qualità che i due dirigenti cercano in tal senso. Italiano, giovane e di talento. Serviranno non meno di 40 milioni di euro e il rischio è che la valutazione possa salire contestualmente con le sue prestazioni e con quelle della squadra. Poi ci sarà da superare la concorrenza dell'Inter, altro club molto interessato che potrebbe così dar vita a un vero e proprio derby di mercato. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.