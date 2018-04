Milan-Belotti, matrimonio possibile: si valuta la contropartita tecnica

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Avversari sul campo stasera, insieme in futuro. Il Milan e Andrea Belotti si inseguono da diverso tempo ma il matrimonio ancora non è stato sancito. La prossima finestra di mercato potrebbe essere quella decisiva: la valutazione dell'attaccante del Torino è scesa a 60 milioni, che il Milan potrebbe ricavare in parte dalla cessione di Kalinic in Cina per circa 35-40 milioni e dal riscatto obbligatorio di Niang, fissato a 15. I rossoneri, come riporta Sport Mediaset, vorrebbero chiudere l'affare inserendo anche Locatelli come contropartita tecnica. Cairo, però, preferirebbe Cutrone.