Milan, Berlusconi: "Mi piacerebbe rivedere Ibrahimovic nel Milan"

L'ex proprietario del Milan, Silvio Berlusconi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Premium Sport, riguardo il caso Donnarumma e un possibile ritorno di Ibrahimovic in maglia rossonera: "Spero che la proprietà cinese utilizzi bene gli investimenti e metta in campo la squadra nella maniera più corretta. Donnarumma? È un problema grande, ormai i calciatori sono professionisti. Io penso dentro di me che certamente sarei riuscito a trovare una soluzione per convincere Donnarumma a restare, però mettiamoci anche nei suoi panni: un ragazzo bravissimo, di 18 anni, che si trova di fronte a un'offerta sensazionale, 100 milioni, non è un problema facile da risolvere per un ragazzo serio, capace, ma di quell'età. Ibra? È un vecchietto, non come me, ma per il calcio è un vecchietto. Però Ibra dovunque è andato ha fatto vincere le squadre che lo schieravano, quindi perché no? Mi piacerebbe rivederlo con la maglia numero 9 del Milan".