Milan 'bestia nera' della Roma. Il Diavolo ha vinto 3 delle ultime 4 gare all'Olimpico

Il derby italiano fra Roma e Milan è senza dubbio il match di punta della giornata odierna di coppe europee, fra Europa e Conference League. Una sfida, quella dell'Olimpico, che vede la formazione di Daniele De Rossi, presentarsi al fischio d'inizio forte della vittoria nel match del 'Meazza' della scorsa settimana grazie alla rete di Gianluca Mancini. Andando, però, ad analizzare i precedenti fra le due formazioni lo spiraglio per una rimonta rossonera c'è. Eccome.

Numeri alla mano, infatti, la Roma ha perso tre delle ultime quattro gare casalinghe contro il Diavolo fra tutte le competizioni: due nell'attuale stagione di Serie A (il 2-1 del 1° settembre e il 3-1 dello scorso 14 gennaio) più la sfida di campionato del gennaio 2022. Nel mezzo il pareggio per 1-1 dell'aprile 2023. I rossoneri, invece, come riporta il Corriere dello Sport ha perso solo una delle ultime sei trasferte nelle competizioni europee contro formazioni italiane (2 vittorie e 3 pareggi). Sconfitta, questa, che arrivò in un altro derby italiano, lo scorso anno contro l'Inter in semifinale di Champions League.

C'è, dunque, ancora molto in palio questa sera sul prato dell'Olimpico, con i giallorossi che, però, faranno di tutto per celebrare al meglio la conferma di De Rossi sulla panchina del club arrivata dalle dichiarazioni di Dan e Ryan Friedkin.