Milan, Biglia: "Serve cattiveria. Ora le squadre dietro sono vicinissime"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Al termine di Torino-Milan, Lucas Biglia ha parlato così ai microfoni di Milan Tv: “Arriviamo da un lungo percorso in cui abbiamo lottato per un posto in Champions League. Certamente è dura, abbiamo trovato squadre che sono dure, come il Napoli e il Torino. Niente è facile ma continueremo a provarci. Ci è mancato di chiuderla, dobbiamo avere più cattiveria per chiudere le partite, abbiamo fatto tante cose positive ma non basta. Dobbiamo ancora crescere. Benevento? Serve la voglia di tornare a vincere perché ne abbiamo bisogno e non basta fare belle prestazioni, adesso conta fare punti perché abbiamo dietro squadre vicinissime".