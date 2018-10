Milan, Biglia sfida l'Inter: "Abbiamo fiducia e vogliamo vincere il derby"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistato da Sky Sport, il centrocampista del Milan Lucas Biglia ha parlato così in vista del derby con l'Inter: "Lo sentivamo già prima del Chievo, ma prima dovevamo pensare a quella partita. Da lunedì prossimo inizia una nuova parte del campionato, tra ottobre e dicembre secondo me si vive una fase decisiva. Il derby è il derby da tutte le parti. L'ho giocato in Argentina, in Belgio, a Roma e ora a Milano. Mi sento fortunato a giocare questo derby. Dobbiamo vincerlo, sappiamo che incontreremo una squadra in forma, ma abbiamo fiducia in noi e vogliamo continuare così. I derby si vincono".