Milan, Biglia: "Sul gol ci è mancata furbizia"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Intervenuto ai microfoni di Milan Tv nel postpartita del derby, il centrocampista rossonero Lucas Biglia analizza la sconfitta dei suoi. "Siamo molto delusi. Dobbiamo rialzarci subito, ripartendo già da giovedì. Di fronte avevamo una squadra tosta fisicamente, sapevamo sarebbe stata una lotta. Non siamo riusciti a fare il nostro solito giropalla, provando ad uscire rapidamente con il pallone. Succede quando affronti le grandi. Dobbiamo rialzarci e tenere ben in mente l'obiettivo che dobbiamo raggiungere. Già da giovedì". Un commento dell'argentino per la linea difensiva: "A volte non riusciamo a fare pressing alto, quindi ci abbassiamo per evitare le imbucate. Ci è mancato il recupero del pallone questa sera, altre cose però le abbiamo fatto bene e non dobbiamo buttarle via. Deve bruciare, perché è giusto, ma ripartiamo giovedì. Sul gol ci è mancata furbizia, quella palla non deve arrivare lì. E il cross non deve partire così facilmente. Serviva più compattezza, l'abbiamo pagata carissima".