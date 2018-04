Milan, Biglia: "Voglio giocare le ultime due di A"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lucas Biglia vuole tornare per le ultime due di campionato. A dirlo è stato lo stesso centrocampista milanista, in una intervista a Sportia. "Ho già parlato con Sampaoli. Sto cercando di accorciare i tempi, come sempre faccio quando mi infortunio, e questo non sarà il primo ne l'ultimo. I medici mi hanno detto sei settimane, ma sono ottimista, voglio giocare le ultime due di campionato. Non mi preoccupa il tempo, ma quanto giocare il più possibile".