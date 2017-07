Milan, Biglia: "Volevo da subito sposare questo progetto sportivo"

Lucas Biglia a Milan TV: "Sono molto felice perché sin dal primo momento volevo essere in questo progetto sportivo. Xabi Alonso? Uno cerca sempre di guardare i giocatori forti e Xabi è uno di questo, così come Andrea Pirlo e Fernando Redondo. Cerco di guardare quelli che hanno fatto la storia anche di questo club. Conosco tanti argentini con i quali ho giocato in nazionale, gli altri si vede che fanno parte di un gruppo di buona gente, umile che mi ha fatto una grande accoglienza. Darò il meglio di me per la squadra e cercherò di raggiungere più obiettivi possibile. Affrontai il Milan con l'Anderlecht, un Milan fortissimo che aveva vinto la Champions League. Conservo di quella partita la maglia di Kakà. Il mio messaggio ai tifosi è che daremo tutto per questo club per riportarlo dove merita".