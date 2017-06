Milan, bloccato Borini: il giocatore interessa anche alla Lazio

Secondo le indiscrezioni raccolte da Sportitalia, nella giornata odierna ci sarebbe stato un incontro tra il Milan e l'agente di Fabio Borini, per discutere il passaggio del giocatore in maglia rossonera. Il Milan ha bloccato il giocatore, che è anche un obiettivo della Lazio, ma prima dovrà effettuare un paio di operazioni in uscita nel reparto offensivo.