Milan-Bologna, le formazioni ufficiali: Ibrahimovic sfida Palacio. Solo panchina per Tonali

Il Milan vuole ripartire come aveva finito, dal rendimento strepitoso nella seconda parte dell'ultima stagione. Il Bologna inizia ancora in trasferta, come nel 2019 a Verona: finì 1-1. Mille tifosi sugli spalti, tutti operatori sanitari: rossoneri contro rossoblù, per la prima stagionale alla Scala del calcio. Calcio d'inizio alle 20.45.

Stefano Pioli, con gli uomini contati in difesa, manda il giovane Gabbia al fianco di Kjaer. Solo panchina per Tonali: a centrocampo giocano Kessie e Bennacer. Consueto terzetto Castillejo-Calhanoglu-Rebic alle spalle di Zlatan Ibrahimovic.

Sinisa Mihajlovic sposta Tomiyasu al centro con Danilo per fare spazio a De Silvestri sulla destra, mentre a sinistra c'è Dijks. In attacco il veterano Palacio, in una sfida tra "vecchietti" con Ibra: a supporto del Trenza ci sono Orsolini, Soriano e Barrow.

Ecco le formazioni ufficiali di Milan-Bologna.

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore: Stefano Pioli.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Tomiyasu, Danilo, Dijks; Dominguez, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. Allenatore: Sinisa Mihajlovic.