Milan, Bonaventura: "È il mio momento più difficile da quando sono qui"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il centrocampista rossonero Giacomo Bonaventura ha parlato a Premium Sport dopo il pari del Milan contro il Sassuolo: “Ci abbiamo provato tanto ma non abbiamo concretizzato. Da qualche periodo non siamo così brillanti, magari un mese fa l'avremmo vinta. Più di questo stasera non siamo riusciti a fare. Abbiamo anche iniziato prima degli altri la stagione, perciò un piccolo calo ci sta. Champions? Ci proviamo, cercheremo di vincere tutte le partite e fare il nostro meglio. Quando rincorri per mesi è più dura ma vogliamo provarci. Consigli? Ci giocavo insieme all'Atalanta e so che tra i pali è forte. Mi è dispiaciuto: far gol al 90' sarebbe stato bellissimo, anche per il morale mio e della squadra. Da qualche partita non sono al meglio. Complimenti però a lui, è stato bravo. Non sto riuscendo a dare quanto ho dato nei tempi passati: è il periodo più difficile da quando sono al Milan. Molte cose in campo non mi vengono come vorrei, cercherò di tornare sui miei livelli. Pronti-via abbiamo avuto una bella palla per far gol con Kessié da mezzo metro... incredibile. Quando ci inseriamo in area dobbiamo farlo con più cattiveria e forza: sono quelle piccole cose che non ti fanno far risultato”.