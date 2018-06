Milan, Bonaventura nel mirino del Borussia Dortmund

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Giacomo Bonaventura nel mirino del Borussia Dortmund. Come riporta il QS, la situazione contrattuale di Jack è spinosa: il suo contrattò scadrà fra due anni, le parti stanno trattando il rinnovo da mesi senza trovare un accordo. L'agente del giocatore, Mino Raiola, è in ottimi rapporti con il club tedesco e questo potrebbe favorire la trattativa. Sembra sfumato invece l'interesse della Juventus per Bonaventura, nonostante la stima di Allegri per il ragazzo.