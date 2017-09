Milan, Bonaventura: "Pronto per la Lazio. La 10? Ci ho pensato ma..."

© foto di ALBERTO LINGRIA/PHOTOVIEWS

Giacomo Bonaventura, rispondendo alle domande dei tifosi sui social, parla così del nuovo corso del Milan: "Per lo Scudetto sarà molto difficile perché ci sono molte squadre in Italia che hanno un percorso molto importante e ora sono avanti a noi, penso a Juve, Napoli e anche alla Roma. Penso che con il lavoro, crescendo, da qui in avanti si possa arrivare al livello di queste squadre. Abbiamo tantissimo entusiasmo, visti i tanti giocatori nuovi e la nuova proprietà, ma sappiamo che sarà un campionato lungo e difficile, stare a noi alimentare questo entusiasmo", le parole del centrocampista.

Sull'attualità: "Penso che per la prossima partita con la Lazio dovrei essere a disposizione dell'allenatore, incrociamo le dita. In che ruolo? Mi piace molto giocare mezzala, l'allenatore vuole che teniamo palla e che i centrocampisti siano molto coinvolti sullo sviluppo del gioco, mi piace molto. La maglia numero 5? Non c'è stato un perché, è un numero che mi è sempre piaciuto, ho visto che era libero. Non sono scaramantico e non guardo troppo i numeri, mi piaceva il 5 e l'ho preso. Avevo esordito in A con il 28 con l'Atalanta, a Padova avevo il 28, però volevo cambiare. La 10? "Ci avevo pensato quando ho visto che era libera, ma non volevo cambiare di nuovo numero. Non mi interessa molto il numero della maglia, sinceramente".