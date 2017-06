Milan, Bonaventura: "Su Donnarumma hanno parlato troppo tutti"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un telegrafico Giacomo Bonaventura ai microfoni dei cronisti presenti a Milano: "Le mie condizioni?= Tutto a posto. Mercato? Bene, sono contento, stanno arrivando giocatori bravi. Come sta nascendo il Milan? Per adesso bene. Su Donnarumma non rispondo, hanno parlato troppo tutti".