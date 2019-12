© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il rilancio, il sogno Europeo e il futuro. Tuttosport questa mattina dedica un lungo articolo a Giacomo Bonaventura. Il fantasista del Milan, autore di due reti in otto presenze finora, è riuscito finalmente a mettersi alle spalle i numerosi problemi fisici che lo hanno tormentato negli ultimi mesi e intende riprendersi adesso tutto ciò che ha perso. In Nazionale e in rossonero.

In scadenza - Bonaventura ha attualmente un contratto col Milan fino al 30 giugno, ma le questione aperte tra il suo agente Mino Raiola e il 'Diavolo' potrebbero complicare almeno in parte un possibile nuovo accordo. Il giocatore dal canto suo resterebbe volentieri a Milano con un aumento dell'ingaggio relativo (oggi guadagna due milioni di euro) e tanta riconoscenza nei confronti della società. Le sirene di mercato, però, hanno già iniziato a suonare, soprattutto da Roma, e dal 1° febbraio l'ex Atalanta sarà libero di firmare con chiunque.