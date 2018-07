Milan, Bonucci cerca una via d'uscita: il PSG lo tenta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Leonardo Bonucci non è certo di restare al Milan. Il difensore non ha chiesto alla dirigenza di andarsene ma il messaggio del 'tutti sono cedibili' arrivato negli scorsi giorni lo sta facendo pensare. Il capitano rossonero inizia a valutare una via d'uscita perché non si sente cardine del progetto rossonero come pareva l'anno scorso quando venne acquistato dalla Juventus. Il PSG dell'amico Gigi Buffon lo tenta e non poco: sul piatto potrebbe mettere la Champions, un ingaggio ricco e la possibilità di essere la base del presente e del futuro del club parigino. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.