Milan, Bonucci: "L'Atletico Madrid è un esempio per noi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Leonardo Bonucci ha parlato ai microfoni di Milan TV in vista di Milan-Fiorentina. Ecco le parole rilasciate al canale tematico rossonero dal capitano.

Sul cammino in Europa League: "Giocare in Europa è sempre importante, poi è normale che giocare la Champions League ha un fascino diverso. Ma l’Europa League merita rispetto: lo abbiamo visto quest’anno, ci sono state squadre fortissime ed una su tutte, l’Atletico Madrid che, scendendo dalla Champions League, è arrivata fino alla fine e l’ha vinta. Per noi deve essere da esempio. Quella di quest’anno è stata un’Europa che ci ha formato sotto il livello di esperienza, che ci ha insegnato tanto nelle due partite contro l’Arsenal: noi ci siamo misurati con giocatori più avanti di noi, con alcuni giocatori più importanti di qualcuno della nostra squadra. Però deve lasciarci l’insegnamento che anche noi possiamo competere per quei traguardi".

Su Milan-Fiorentina: "Sarà una partita difficile perché la Fiorentina, al di là dell’ultima partita dove ha perso punti, sta attraversando un momento buono, importante. Hanno trovato un’intesa, soprattutto dopo la terribile tragedia di Davide Astori. Si sono ricompattati, hanno fatto gruppo e stanno giocando anche per lui. Quind