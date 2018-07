Milan, Bonucci verso il PSG: offerta da 10 milioni più bonus a stagione

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il capitano del Milan Leonardo Bonucci ha ormai deciso di lasciare i rossoneri per vestire la maglia del PSG. Il suo agente negli ultimi giorni ha raggiunto un accordo di massima con i parigini sulla base di un contratto da 10 milioni di euro più bonus, ancora più alto rispetto ai 7,5 milioni che sta guadagnando a Milano. Per questo e per la prospettiva di tornare subito a giocare nel calcio che conta e in Champions League, il difensore ormai aspetta soltanto di ricevere l'offerta ufficiale per iniziare le pratiche per il divorzio.