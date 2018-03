Milan, Borini: "Arsenal? Niente è impossibile. Vogliamo il quarto posto"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Fabio Borini, esterno del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport partendo dalla prossima sfida di Europa League contro l'Arsenal: "Di impossibile non c'è niente e si può ribaltare anche uno 0-2. Sento la fiducia, vengo utilizzato in più ruoli e questo mi fa piacere. Devo migliorare in fase difensiva ma attraverso il collettivo faremo bene. Fa un altro effetto adesso la classifica. Il nostro obiettivo è arrivare quarti, come lo facciamo non è importante".