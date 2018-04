Milan, Borini: "Un peccato lasciare prima di Klopp. Spero passi la Roma"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Presente negli studi di Premium Sport per la sfida di Champions tra Liverpool e Roma, l'attaccante del Milan e doppio ex delle squadre impegnate stasera Fabio Borini, si è così espresso sul grande incontro internazionale: "Purtroppo sono andato via prima che Klopp arrivasse. Mi piacciono le fiammate con le quali fa attaccare le sue squadre e dà tutto: fa parte di me. Al Liverpool ero come adesso, forse un po' più attaccante! Se mi sento ancora attaccante? Sì. Né Liverpool né Roma pensavano di arrivare in semifinale: è un momento speciale. I tre davanti del Liverpool improvvisano tutto: sono molto istintivi, noi italiani invece controlliamo molto di più. Sarà interessante vedere due culture così diverse. Kop? Un po' di paura in queste notti europee la mettono, più che in campionato. Per la storia che hanno avuto si trasformano e rendono tutto speciale. Ma tanto credo che Alisson non capisca l'inglese, poi è difficile capire quelli di Liverpool! (ride, ndr) Florenzi? Bravo: interpreta bene i ruoli di attaccante, difensore, mezzala... Rispetto a quando abbiamo giocato insieme in Nazionale è un altro giocatore è non è un caso che giochi partite del genere. I tifosi del Liverpool sono molto legati al loro inno anche se penso che sia più caratteristico quello della Roma. Vantaggio giocare il ritorno in casa? Se guardiamo com'è andata col Barcellona spero di sì. Farebbe piacere, da italiano, vedere i giallorossi andare avanti".