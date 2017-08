Milan, braccio di ferro con Niang: l'attaccante vuole il Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In casa Milan è scoppiato il caso Niang, con il giocatore che ha presentato un certificato medico per non allenarsi fino alla fine del mercato. Il motivo? Lo stress dovuto alle situazione di mercato. Montella, in conferenza stampa, lo ha scaricato, il giocatore, ai microfoni di MilanNews.it ha detto la sua versione: "Vorrei solo scegliere dove andare a giocare". Il braccio di ferro è iniziato: il Milan ha l'accordo con lo Spartak, 18 milioni più 2 di bonus. Niang ha detto più volte di no, vuole restare in Italia, vuole il Torino. Cairo, si legge su Tuttosport si è mosso per un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 12 milioni. Cifra che il milan ritiene troppo bassa.