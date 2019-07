Milan, brutte notizie: infortunio per Theo Hernandez nella sfida col Bayern

Brutta notizia per il Milan, che nella gara di questa notte potrebbe aver perso per qualche tempo Theo Hernández. Il terzino francese è stato protagonista di un brutto scontro di gioco, che ha causato la sua prematura uscita dal campo. Problemi alla caviglia destra, il giocatore verrà sottoposto immediatamente ad esami specifici in ospedale a Kansas City per capire se vi sono lesioni o meno oltre alla distorsione. Théo non si infortunava dall’Aprile 2019, mese in cui si fermò per 5 giorni a causa di un infortunio alla schiena.